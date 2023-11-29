Столтенберг рассказал, смогут ли F-16 кардинально изменить ситуацию на поле боя в Украине

Истребители F-16 не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя в Украине самостоятельно. Они должны использоваться комплексно - вместе с HIMARS, ракетами, и другими системами ПВО.

Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию в Брюсселе.

"Мы должны понимать, что нет никакой системы, которая бы фундаментально изменила ситуацию на поле боя. Должно работать много разных вещей, надо разные умения, надо сотрудничать, чтобы что-то изменилось. И мы должны настроиться на тяжелое сражение", - отметил он, упомянув наряду с F-16, и о HIMARS, и о ракетах, и о системах ПВО.

Столтенберг подчеркнул, что "нет чего-то конкретного, чтобы смогло изменить ситуацию на поле боя".

При этом генсек НАТО затруднился назвать конкретное время, когда именно произойдет передача самолетов, потому что "надо тренировать пилотов и это собственно происходит в Румынии" и "Америка тоже дала разрешение, чтобы члены-страны НАТО предоставили Украине эти истребители".

Что изменит передача истребителей F-16

По словам Столтенберга, очень важно отметить, что F-16 привнесут определенные изменения. В частности, они усилят мощь Украины, чтобы увеличить потери российской армии, а также укрепят и противовоздушную оборону Украины.

F-16 для Украины

7 ноября Нидерланды отправили свои первые пять истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов, где открыли специальный центр. Напомним, ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, в частности, F-16, которую как раз возглавили Нидерланды и Дания. В целом Украина получит не менее 61 самолета из Дании и Нидерландов.

При этом корреспондентка Politico Лара Селигман сообщила, что украинские пилоты начали летную подготовку на истребителях F-16 в США. По ее словам, в среду, 25 октября, украинские пилоты уже приступили к полетам на F-16. До этого они учились на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводивших кабину самолета.

22 октября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что украинские пилоты в ближайшее время пересядут с авиатренажеров на настоящие истребители F-16. Правда, в сопровождении инструкторов.

В Воздушных силах надеются, что первые истребители F-16, вероятно, появятся в Украине весной 2024 года. При этом хватило б около 150 самолетов, чтобы эффективно защитить воздушное пространство страны.