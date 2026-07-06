Российские хакеры взломали почту чиновников Британии и продают данные в даркнете

Как произошел излом

Хакеры воспользовались уязвимостью более 80 000 файрволов компании Fortinet. Используя ранее украденные данные, злоумышленники обошли системы защиты, прикрывающие критическую инфраструктуру Британии.

Среди скомпрометированных аккаунтов - данные сотрудников посольств Британии в Таиланде и Маврикии, а также чиновников в Дербишире и Уолтем-Форесте на востоке Лондона.

Логини и пароли уже продают на форумах даркнета - цена за доступ достигает 60 000 долларов (44 000 фунтов).

Почему под угрозой NHS

Среди похищенных данных - доступ к системам национальной системы здравоохранения NHS, энергетическим компаниям и поставщикам лекарств.

Бывший врач NHS, а ныне эксперт по кибербезопасности Саиф Абед предупредил, что излом может повлечь за собой "катастрофический" инцидент, угрожающий безопасности пациентов.

"Это именно тот тип атаки, который становится первым шагом к масштабным атакам программами-требователями", - пояснил он.

Подобное уже случалось: в июне 2024 года хакеры, вероятно, связанные с Россией, сломали систему патологической лаборатории Synnovis, из-за чего отменили более 1000 операций и 2000 приемов.

Атака продолжается и сейчас

Исследователь кибербезопасности Владимир Дяченко, первым обнаруживший излом, сообщил, что хакеры получили доступ к "основным сетям" МИД, и атака может распространиться на другие ведомства.

Код атаки, проанализировавший издание, написан на русском языке. Доступ к украденным данным предлагает пользователь под ником "SantaAd" на форумах даркнета.

Национальный центр кибербезопасности Британии (NCSC) подтвердил атаку методом "грубой силы" на системы Fortinet и приказал организациям проверить сети и изолировать скомпрометированные устройства.

Причастно ли государство

Прямых доказательств причастности российского государства к атаке нет. Впрочем, в Британии считают, что Кремль сознательно закрывает глаза на работающих с территории России хакеров, используя их как инструмент глобальной дестабилизации.