Иранские хакеры вероятно взломали почту советников штаба Байдена-Харрис, - WP

Работающие на Иран хакеры могли взломать не только электронную почту сотрудников штаба Дональда Трампа, но и атаковать компьютеры советников Джо Байдена и Камалы Харрис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По данным издания, Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало расследование вероятных попыток хакерских атак со стороны Ирана, направленных как на соратника Трампа, так и на советников избирательной кампании Байдена-Харрис.

Издание сослалось на людей, которые на условиях анонимности отметили, что трое сотрудников штаба Байдена-Харрис получили фишинговые электронные письма, которые выглядели легитимными, но могли предоставить злоумышленнику доступ к списку контактов получателей. Пока следователи не нашли доказательств того, что эти попытки взлома были успешными.

Атакавали штаб Байдена

По данным источников WP, ФБР начало расследование в июне, подозревая Иран в попытках похитить данные из штабов обеих президентских кампаний. Агенты связались с компанией Google, чтобы обсудить вероятность фишинга в отношении людей, связанных с кампанией Байдена.

Обновленная информация о расследовании свидетельствует, что оно является более широким и охватывает большее количество потенциальных жертв, чем сообщалось ранее. Это также показывает достаточно высокий уровень вероятных хакерских атак иностранных государств на политических кандидатов США, которые могут регулярно повторяться.

"Мы можем подтвердить, что ФБР расследует этот вопрос", - отметили в ведомстве.

В штабе Харрис заявили, что "мы пристально следим за киберугрозами и защищаемся от них, и нам не известно о каких-либо нарушениях безопасности наших систем". Там уточнили, что попытка вторжения произошла до того, как президент Джо Байден объявил о выходе из гонки и поддержал выдвижение кандидатом от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис.

Удар по соратнику Трампа

Источники издания также сообщили, что попытка фишинга привела ко взлому коммуникаций по меньшей мере одного человека, формально не связанного ни с одной из кампаний. Это Роджер Стоун - давний друг и советник Трампа.

"Власти проинформировали меня о том, что несколько моих личных электронных почтовых ящиков были взломаны. Больше я ничего не знаю. Я действительно не знаю больше об этом. И я сотрудничаю. Это все очень странно", - сказал Стоун в коротком интервью.

По словам информированных людей, его аккаунт использовался для отправки электронных писем штабу Трампа. Письма содержали ссылки, переход по которым мог позволить Ирану перехватить другие электронные письма сотрудников штаба.

Иран отвергает причастность

На прошлой неделе компания Microsoft опубликовала публичный отчет, в котором предупредила, что иранские хакеры пытались взломать электронную почту "высокопоставленного чиновника", который участвовал в президентской кампании в США в июне.

Компания публично не назвала чей это был штаб и не подтвердила, считает ли она, что взлом был успешным. Однако человек, знакомый с работой Microsoft, подтвердил, что в отчете говорилось о кампании Трампа.

The Washington Post также отметило, что, хотя доказательства причастности Ирана являются частью расследования, которое проводит ФБР, сейчас очевидно, что агенты расследуют большее количество вероятных попыток хакерских атак.

Тем временем в минувшие выходные представитель постоянного представительства Ирана при ООН отверг обвинения в хакерской атаке.

"Мы не доверяем таким сообщениям. Правительство Ирана не имеет и не скрывает никаких намерений или мотивов вмешиваться в президентские выборы в Соединенных Штатах", - сказал он.