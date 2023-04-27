Российские хакеры атаковали мэрию Праги. В Чехии заявили о мести за помощь Украине

В четверг, 27 апреля, серверы муниципалитета Праги подверглись атаке российской хакерской группы из-за поддержки Украины. Из-за атаки, среди прочего, не работает сайт столичного городского головы и онлайн-трансляция сегодняшнего заседания совета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора одного из отделов информатики муниципалитета Праги Йиржи Кароя, которое приводит České noviny.
"Это так называемая DDoS-атака, то есть перегрузка целевых серверов большим количеством запросов. IP-адрес атаки находится в России, и российские хакеры уже подписались на нее", - говорится в материале.
В настоящее время проводится расследование происшествия. Власти хотят понять, какая хакерская группа стоит за атакой. Ликвидация последствий, вероятно, будет длиться много времени.
"Количество атак российских хакеров в Чехии увеличилось после нападения России на Украину в феврале прошлого года. В связи с президентскими выборами хакеры атаковали, среди прочего, сайты тогдашнего кандидата и действующего президента Петра Павла и сервер Министерства иностранных дел Чехии. Недавно, например, сайт интегрированного транспорта Праги также подвергся DDoS-атаки", - пишет издание.
Напомним, что российские хакеры получили доступ к частным камерам наблюдения в украинских кафе, чтобы собрать разведывательную информацию о проезжающих мимо конвоях с гуманитарной помощью.
Агентство по киберзащите правительства Британии предупредило о растущей угрозе кибератак объектов критической инфраструктуры стран Запада со стороны российских хакеров.
Российские хакеры получали информацию из министерств и дипломатических учреждений стран Европейского союза и НАТО. Для этого они рассылали электронные письма.
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