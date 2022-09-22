Российские генералы требуют возвращать потерянные территории без подмоги: перехват ГУР

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В очередном перехваченном разговоре оккупант рассказал жене, что личного состава почти не осталось. Однако генералов это не останавливает.

"Нас заставляют это все, что мы про***ли, снова завоевать. А как ты завоюешь? Народу нет", - сказал он.

При этом российский солдат отметил, что генералы получают указания от высшего руководства РФ. После ряда поражений в оккупационных войсках начались массовые отказы. На передовую не хотят возвращаться не только простые солдаты, но и командиры.