Російські генерали вимагають повертати втрачені території без підмоги: перехоплення ГУР

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У черговій перехопленій розмові окупант розповів дружині, що особового складу майже не залишилось. Проте генералів це не зупиняє.

"Нас змушують це все, що ми про***ли, знову завоювати. А як ти завоюєш? Народу немає", - сказав він.

При цьому російський солдат зазначив, що генерали отримують вказівки від вищого керівництва РФ. Після низки поразок в окупаційних військах почалися масові відмови. На передову не хочуть повертатися не лише звичайні солдати, але й командири.