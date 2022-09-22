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Російські генерали вимагають повертати втрачені території без підмоги: перехоплення ГУР

Фото: окупантів кидають у бій без підмоги (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська зазнали значних втрат через вдалий наступ ЗСУ. Проте командування РФ вимагає від солдатів повернути втрачені території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У черговій перехопленій розмові окупант розповів дружині, що особового складу майже не залишилось. Проте генералів це не зупиняє.

"Нас змушують це все, що ми про***ли, знову завоювати. А як ти завоюєш? Народу немає", - сказав він.

При цьому російський солдат зазначив, що генерали отримують вказівки від вищого керівництва РФ. Після низки поразок в окупаційних військах почалися масові відмови. На передову не хочуть повертатися не лише звичайні солдати, але й командири.

Нагадаємо, за даними Генштабу, за добу ЗСУ знищили 400 окупантів. З початку війни Росія вже втратила 55 510 військових.

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