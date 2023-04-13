Российские элиты понимают, что победы в войне не будет, но надеются на "ничью", - ГУР

Элиты в России уже поняли, что их страна не сможет победить в войне против Украины. Однако они все еще надеются на "ничью".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире "24 канала".

"На успех там уже давно никто не надеется, кроме, возможно, нескольких совсем больных людей. Есть понимание роковой безнадежности. Надеются в лучшем случае на какую-то патовую ситуацию или ничью, когда удастся сохранить свои собственные интересы. Но то, что это стратегическое поражение для российского военно-политического руководства, бизнес-элиты - это уже давно понятно", - заявил Юсов.

Впрочем, по его словам, влиятельные люди в России пока не готовы к сопротивлению правящему режиму.

"Понимание есть, а готовности к сопротивлению нет. Максимум пока - в большинстве своем готовность к попыткам защиты своих персональных интересов в обмен на какую-то информацию или какое-то взаимодействие. Это уже есть. Ну и я думаю, дальше будет готовность к более решительным действиям", - отметил Юсов.

Как ранее стало известно, отступление оккупантов из Херсона стало очень болезненным событием для российских "элит", после чего они начали говорить о поражении РФ в войне.

Напомним, как ранее писало издание Reuters, российский диктатор Владимир Путин готовится к продолжительной войне против Украины. Но часть российской элиты не верит в победу России.

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