Российские дроны снова атакуют Киев, есть попадание в бизнес-центр

Последствия ночных обстрелов Киевщины

Российские войска во время очередной воздушной атаки нанесли значительный ущерб гражданской и топливной инфраструктуре Киевской области.

Напомним, этой ночью кафиры нанесли прямой удар по Броварскому району, где под прицелом оказалась нефтебаза сети KLO.

Кроме того, существенные разрушения получили логистические центры известных брендов - оккупанты сознательно атаковали склады "Форы" и Yves Rocher на территории региона.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, комбинированный удар по Киеву и области стал одним из самых циничных, ведь враг применил ракеты разных типов и дронированный рой по мирным объектам.

В результате этой атаки повреждены десятки жилых домов, школу, больницу и детский сад