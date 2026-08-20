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Российские дроны снова атакуют Киев, есть попадание в бизнес-центр

17:23 20.08.2026 Чт
2 мин
Жителей призывают оставаться в укрытиях
aimg Сергей Козачук
Фото: РФ снова атакует Киев, работает ПВО (Getty Images)

В Киеве во время воздушной тревоги работают силы противовоздушной обороны. Местных жителей просят находиться в безопасных местах.

Работа ПВО в столице

В городе идет воздушная тревога.

На подступах к столице и в Киеве работают дежурные средства ПВО для сбивания вражеских воздушных целей.

"В столице работают силы ПВО. Призываем не оставлять укрытий до официального сигнала об отбое", - подчеркнули в КМВА.

Обновлено 17:50

По словам Виталия Кличко, в Голосеевском районе Киева вспыхнул пожар в здании бизнес-центра в результате падения обломков вражеского беспилотника.

На место происшествия уже следуют все экстренные и спасательные службы для ликвидации последствий и уточнения информации о возможных пострадавших.

Последствия ночных обстрелов Киевщины

Российские войска во время очередной воздушной атаки нанесли значительный ущерб гражданской и топливной инфраструктуре Киевской области.

Напомним, этой ночью кафиры нанесли прямой удар по Броварскому району, где под прицелом оказалась нефтебаза сети KLO.

Кроме того, существенные разрушения получили логистические центры известных брендов - оккупанты сознательно атаковали склады "Форы" и Yves Rocher на территории региона.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, комбинированный удар по Киеву и области стал одним из самых циничных, ведь враг применил ракеты разных типов и дронированный рой по мирным объектам.

В результате этой атаки повреждены десятки жилых домов, школу, больницу и детский сад

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