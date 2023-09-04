Российские дроны упали и взорвались в Румынии во время ночного обстрела Украины, - МИД

Как отметил он, по информации Государственной пограничной службы Украины, сегодня ночью во время массированной атаки России в районе Измаильского порта российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии.

"Это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе государств-членов НАТО", - отметил спикер МИД.

В контексте случившегося Николенко призвал партнеров ускорить обеспечение Украины дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией, которые усилят защиту инфраструктуры Украины, а также сопредельных государств.

Обстрел Украины 4 сентября

В ночь на понедельник, 4 сентября, российские оккупанты устроили очередной обстрел Одесской области, запустив несколько групп дронов-камикадзе. В регионе работала ПВО.

Позже стало известно, что были сбиты 17 вражеских БПЛА, при этом зафиксированы повреждения сразу в двух территориальных общинах. Атака длилась почти 4 часа. Дроны враг запускал с акватории Черного моря, и также БПЛА летели вдоль границы с Румынией.

Атака на порт Рени Одесской области 3 сентября

Отметим, что буквально вчера в Минобороны Румынии заявляли, что атака российских дронов на порт Рени Одесской области в воскресенье, 3 сентября, не представляла угрозы для территории Румынии.

Дело в том, что во время массированного обстрела России территории Украины дронами-камикадзе в ночь на воскресенье, жители румынского города Галац жаловались на "адский шум", свидетелями которого они стали во время атаки порта Рени, расположенного в 25 км от Галаца.

Напомним, это не единственный подобный прецедент. Во время атаки Украины 10 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что две российские крылатые ракеты "Калибр" залетели в воздушное пространство Молдовы и Румынии. Они были запущены из акватории Черного моря. Позже Молдова подтвердила, что российская ракета пересекла воздушное пространство страны. В то же время в Минобороны Румынии заявили, что ракета пролетела в 35 км от границы.