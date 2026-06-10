Российские дроны ударили по двум судам в Черном море

Российские ударные дроны атаковали юг Одесской области и акваторию Черного моря, повредив два гражданских грузовых судна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Администрации морских портов Украины (АМПУ) и сообщение главы Одесской ОГА Олега Кипера.
По данным ведомства, повреждения получили гражданские грузовые борта под флагами Панамы и Барбадоса. Одно из судов направлялось в порт Большой Одессы для загрузки металла, а другое - выходило из украинского порта с партией пшеницы.
В результате обстрела на одном из кораблей вспыхнул пожар, который экипаж ликвидировал самостоятельно. Несмотря на полученные повреждения оба судна продолжили движение.
Враг также ударил по гражданским объектам и энергетической инфраструктуре на юге Одесской области.
По словам Кипера, сейчас на местах попаданий работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия вражеских атак. Он также отметил, что погибших и раненых нет.
Напомним, 29 мая российские оккупанты атаковали судно, которое направлялось из одного из портов Одесской области в Турцию. В результате удара пострадали члены экипажа.
Также в ночь на 18 мая российские войска нанесли удар по китайскому торговому судну, которое находилось в территориальных водах Украины.
Кроме этого, в конце апреля россияне обстреляли балкер под флагом Сент-Китс и Невис, который двигался по морскому коридору в Одессу для загрузки зерна. На борту вспыхнул пожар и вышла из строя навигационная система.