Российские дроны ударили по табачной фабрике Imperial Brands в Киеве

Напомним, что российские обстрелы столицы и удары по гражданской инфраструктуре привели к серьезным повреждениям торговых объектов и логистических сетей.

В результате одной из вражеских атак в Киеве был полностью уничтожен супермаркет VARUS. На месте попадания образовалась огромная воронка, а здание испытало критические разрушения.

Кроме того, регулярные удары РФ по украинским продовольственным складам повлекли за собой дефицит продуктов в Киеве. В частности, существенно повреждены логистические центры и склады ведущих ритейлеров, включая Novus, ATB, Silpo и Fora.

На фоне постоянных атак киевские торгово-развлекательные центры определились с новым режимом работы.

С 10 сентября ряд ТРЦ столицы адаптировал графики к уровням воздушной тревоги и продолжает работать во время "желтого" уровня опасности.