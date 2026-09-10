RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Российские дроны ударили по табачной фабрике Imperial Brands в Киеве

18:50 10.09.2026 Чт
1 мин
Предприятие получило значительные разрушения
aimg Сергей Козачук
Фото: РФ ударила по Imperial Brands в Киеве (imperialbrands.com.ua)

Фабрика табачной компании Imperial Brands в Киеве существенно повреждена в результате ночной атаки 8 сентября российских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление Imperial Brands.

Последствия обстрела и состояние работников

В результате вражеской атаки потерпели разрушения производственные мощности и инфраструктура предприятия.

Ни один из сотрудников фабрики не пострадал.

Сейчас специалисты оценивают масштабы нанесенного ущерба и работают над ликвидацией последствий попадания.

Компания находится на постоянной связи с правоохранителями и экстренными службами.

Напомним, что российские обстрелы столицы и удары по гражданской инфраструктуре привели к серьезным повреждениям торговых объектов и логистических сетей.

В результате одной из вражеских атак в Киеве был полностью уничтожен супермаркет VARUS. На месте попадания образовалась огромная воронка, а здание испытало критические разрушения.

Кроме того, регулярные удары РФ по украинским продовольственным складам повлекли за собой дефицит продуктов в Киеве. В частности, существенно повреждены логистические центры и склады ведущих ритейлеров, включая Novus, ATB, Silpo и Fora.

На фоне постоянных атак киевские торгово-развлекательные центры определились с новым режимом работы.

С 10 сентября ряд ТРЦ столицы адаптировал графики к уровням воздушной тревоги и продолжает работать во время "желтого" уровня опасности.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
БизнесОбстрел КиеваВойна в УкраинеАтака дроновРакетная атакаImperial Tobacco