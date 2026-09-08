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В Белой Церкви после атаки РФ горит предприятие, жителей призвали закрыть окна

21:14 08.09.2026 Вт
1 мин
Горожане предупредили о последствиях атаки
aimg Мария Науменко
В Белой Церкви после атаки РФ горит предприятие, жителей призвали закрыть окна Фото: спасатель ГСЧС ликвидирует последствия российских обстрелов (facebook.com/DSNSSUMY)
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В Белой Церкви после вражеской атаки 8 сентября на одном из предприятий возник пожар и задымление, жителей близлежащих домов призвали закрыть окна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Белоцерковского городского совета.

"В результате вражеской атаки на одном из предприятий возник пожар и задымление. Просим жителей близлежащих домов закрыть окна и, по возможности, не находиться в зоне задымления", - говорится в сообщении.

Жителей также просят не производить фото- и видеосъемку последствий атаки и не распространять соответствующие материалы в сети.

"Берегите себя и соблюдайте рекомендации соответствующих служб", - добавили в горсовете.

К моменту сообщения воздушная тревога продолжалась. Горожане призвали оставаться в безопасных местах и следить за дальнейшими официальными сообщениями.

Напомним, сегодня, 8 сентября, Россия нанесла удары по складским зданиям в Киеве. В результате одного из попаданий в Соломенском районе погибли два человека, еще одно складское здание загорелось после повторного удара в Голосеевском районе.

Кроме того, российский дрон попал в здание телеканала "Мы - Украина", где транслировался телемарафон "Единые новости".

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