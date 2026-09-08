В Белой Церкви после атаки РФ горит предприятие, жителей призвали закрыть окна
В Белой Церкви после вражеской атаки 8 сентября на одном из предприятий возник пожар и задымление, жителей близлежащих домов призвали закрыть окна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Белоцерковского городского совета.
"В результате вражеской атаки на одном из предприятий возник пожар и задымление. Просим жителей близлежащих домов закрыть окна и, по возможности, не находиться в зоне задымления", - говорится в сообщении.
Жителей также просят не производить фото- и видеосъемку последствий атаки и не распространять соответствующие материалы в сети.
"Берегите себя и соблюдайте рекомендации соответствующих служб", - добавили в горсовете.
К моменту сообщения воздушная тревога продолжалась. Горожане призвали оставаться в безопасных местах и следить за дальнейшими официальными сообщениями.
Напомним, сегодня, 8 сентября, Россия нанесла удары по складским зданиям в Киеве. В результате одного из попаданий в Соломенском районе погибли два человека, еще одно складское здание загорелось после повторного удара в Голосеевском районе.
Кроме того, российский дрон попал в здание телеканала "Мы - Украина", где транслировался телемарафон "Единые новости".