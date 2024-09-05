Российские ДРГ уже не так активны в приграничных районах, в бой не вступают, - ГПСУ

Российские диверсионные группы снизили активность на приграничных территориях Украины. Диверсанты в бой не вступают, но пытаются минировать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.
По его словам, пограничники фиксируют уменьшение активности ДРГ, в том числе в Сумской области. Но полностью от диверсионной деятельности противник не отказался. Это наблюдается периодически в Черниговской области.
"Если раньше диверсионно-разведывательные группы, в том числе пытались вступать в бой с украинскими защитниками или захватить какие-то позиции, то сейчас диверсионная деятельность больше проявляется в том, что именно минирование местности", - сказал спикер.
Демченко добавил, что украинские защитники активно противодействуют российским диверсантам. Военные используют дроны, технические средства контроля за местностью, чтобы вовремя найти ДРГ и не позволять им совершать какие-либо действия на территории Украины.
Как отметил спикер ГПСУ, активность вражеских ДРГ уменьшилась из-за действий украинских военных в приграничных районах.
Напомним, что почти месяц идет наступательная операция Украины в приграничных районах Курской области России. Силам обороны удалось взять под контроль более 100 населенных пунктов. На этих территориях была создана военная комендатура. В ВСУ рассказали, зачем она нужна.
Как ранее объяснял президент Украины Владимир Зеленский, Курская операция ВСУ разрешила отогнать угрозу для северных областей Украины. Он также отмечал, что Украина планирует удерживать захваченную территорию до тех пор, пока российского диктатора Владимира Путина не заставят сесть за стол переговоров.
Больше о том, почему Курская операция ВСУ "утихла" - в нашем материале.
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