Російські ДРГ вже не такі активні у прикордонних районах, у бій не вступають, - ДПСУ

За його словами, прикордонники фіксують зменшення активності ДРГ, зокрема у Сумській області. Але повністю від диверсійної діяльності ворог не відмовився. Це спостерігається періодично у Чернігівській області.

"Якщо раніше диверсійно-розвідувальні групи, у тому числі намагалися вступати у бій з українськими захисниками або захопити якісь позиції, то зараз диверсійна діяльність більше проявляється у тому, що саме мінування місцевості", - сказав речник.

Демченко додав, що українські захисники активно протидіють російським диверсантам. Військові використовують дрони, технічні засоби контролю за місцевістю, щоб вчасно викривати ДРГ і не дозволяти їм чинити будь-які дії на території України.

Як зазначив речник ДПСУ, активність ворожих ДРГ зменшилася через дії українських військових у прикордонних районах.