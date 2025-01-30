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В каких областях Украины больше всего российских ДРГ: ответ ГПСУ

Четверг 30 января 2025 12:07
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В каких областях Украины больше всего российских ДРГ: ответ ГПСУ Фото: Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины (facebook.com)
Автор: Наталья Кава

Украинские пограничники фиксируют случаи захода вражеских диверсионно-разведывательных групп вдоль линии границы с Россией. Больше всего их в Харьковской и Сумской областях.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

По его словам, защитники Украины препятствуют действиям российских диверсантов. Однако если сравнить 2023 год и начало 2024-го, сейчас фиксируется уменьшение вражеской диверсионно-разведывательной деятельности на границе.

"Вместе с тем враг не отказался от нее совсем. Больше всего таких случаев продолжаем фиксировать в Харьковской и Сумской областях", - сказал Демченко.

Спикер отметил, что российские ДРГ пытаются разоблачить места расположения украинских военных, а также минируют местность. Для ликвидации и выявления ДРГ пограничники используют беспилотники.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее Демченко рассказывал о том, что в конце прошлого года российские оккупанты пытались расширить зону влияния в Харьковской области. Несмотря на это там активность вражеских ДРГ уже постепенно уменьшалась.

О том, чего ожидать на фронте в 2025 году - в материале РБК-Украина "Сможет ли Украина в ближайшее время стабилизировать фронт и что будет дальше с войной".

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