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Российские добровольцы обратились к солдатам РФ на фоне операции в Курской области

Фото: российские добровольцы обратились к солдатам РФ (t.me/legionoffreedom)
Автор: Наталья Юрченко

Российские добровольцы легиона "Свобода России" обратились к солдатам армии РФ на фоне операции Сил обороны в Курской области. Они призывали сдаваться в плен и не выполнять преступные приказы руководства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление легиона "Свобода России".

"Ваши политруки, сидя в теплом тылу, настойчиво рекомендуют не сдаваться в плен, а подорваться на своей же гранате. Но солдаты РФ сотнями игнорируют преступный приказ, выбирая жить, а не погибнуть за новую медальку полкана или очередной особняк Герасимова", - отметили добровольцы.

Они подчеркнули, что сдача в плен - это альтернатива бездумной смерти. Добровольцы призвали российских солдат сдаваться в плен ВСУ, а желающих воевать за будущее РФ - присоединиться к легиону.

"Мы готовы общаться с каждым, кто изъявит желание обернуть оружие на Кремль. История учит, что когда народ теряет веру в "правителей", он выбирает свободу", - говорится в заявлении.

 

Операция Украины в Курской области

Напомним, 6 августа Силы обороны Украины начали операцию в приграничных районах Курской области. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, Украине удалось взять под контроль уже 82 населенных пункта.

Кроме того, Украина заявила о создании буферной зоны и планирует открыть гуманитарный коридор для эвакуации гражданских. В Курской области уже была создана первая военная комендатура. Ее руководителем был назначен генерал-майор Эдуард Москалев.

Также на днях СБУ взяла в плен более сотни российских солдат. Источники РБК-Украина в спецслужбах подчеркнули, что это было это самое массовое взятие противника в плен, которое удалось провести за один раз. Среди пленных были российские мотострелки и кадыровцы подразделения "Ахмат".

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