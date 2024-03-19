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Рейд в России: названо условие, при котором Путину придется перебрасывать войска из Украины

Россия, Вторник 19 марта 2024 15:25
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Рейд в России: названо условие, при котором Путину придется перебрасывать войска из Украины Фото: в ЛСР обозначили положительную динамику прорыва границы РФ (lehion-svoboda-rosiyi)
Автор: Ярослава Борзова

Если операция по прорыву границы РФ в Белгородской и Курской областях российскими добровольцами и дальше будет продолжаться такими темпами, то Путину придется перебрасывать войска с фронта.

Об этом заявил заместитель командира Легиона "Свобода России" по военно-гражданскому сотрудничеству с позывным "Цезарь", передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Отвечая на вопрос, есть ли необходимость Путину забирать силы с поля боя в Украине, чтобы сдерживать рейд, "Цезарь" отметил большие потери оккупантов.

"Мне неизвестно, сколько еще будет продолжаться наша операция. На текущий момент за неделю полторы тысячи мы отправили в госпитали и могилу. Мы знаем, что группировка (путинской армии - ред.) на этом участке насчитывала до 30 тысяч человек", - утверждает заместитель командира ЛСР.

По его словам, понятно, что в бою участвует не более половины из этого количества. Остальные занимаются логистикой, обеспечением, ремонтом и т.д.

"Если такими темпами операция продлится еще несколько недель, то ему (Путину - ред.) в любом случае придется перебрасывать туда войска, чтобы усилить свою группировку", - подчеркнул "Цезарь".

Что известно о рейде добровольцев

Напомним, что 12 марта стало известно о прорыве границы РФ бойцами легиона "Свобода России", РДК и Сибирского батальона, воюющих на стороне Украины.

Эти добровольческие батальоны зашли в Курскую и Белгородскую области, где продолжают вести бои, сопровождающиеся, в частности, ударами по военным объектам оккупантов. Так, недавно повстанцы обнародовали немалый список потерь оккупантов.

Кроме того, недавно к бойцам присоединились и Ичкерийские добровольцы. В Главном управлении разведки в свою очередь говорят, что операции россиян не завершатся в ближайшее время.

Видимо, что это стало понятно и местной власти, которая фактически после недели боев все же решила провести эвакуацию населения в Белгородской области.

Детальнее о рейде в Белгородской и Курской областях и что там происходит - РБК-Украина писало в материале.

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