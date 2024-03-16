Российские добровольцы анонсировали массированный удар по целям в Белгороде

Российские добровольцы из легиона "Свобода России" и "Сибирского" батальона предупредили о намерении нанести массированный удар по военным целям в Белгороде. Местных жителей просят находиться в укрытиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "ЛСР".
"Внимание! Уважаемые жители Белгорода и области! Сегодня в 17:00 будет нанесен массированный удар по военным объектам и позициям ВС РФ в Белгороде", - говорится в объявлении.
Представители добровольческих формирований в заявлении обратились к гражданскому населению Белгорода и области, которое до сих пор не эвакуировалось.
"Призываем всех, кто еще не успел покинуть регион, немедленно уйти в укрытие!" - заявляют добровольцы.
В совместном с батальоном "Сибирь" заявлении "ЛСР" звучит призыв к жителям Белгорода о том, что они "не должны стать живым щитом для путинских силовиков".
"Берегите себя и ваших близких", - добавляют бойцы.
Напомним, 12 марта "Русский добровольческий корпус" (РДК) совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.
Ранее российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Жителей Белгородской и Курской областей призвали эвакуироваться. Позже добровольцы повторили свой призыв к эвакуации.
Также сегодня, 16 марта, в Белгороде жаловались на взрывы и пожар, несмотря на то, что Минобороны РФ отчиталось об "успешной" работе ПВО. Позже в субботу стало известно, что в Белгородской области приостановят работу учебных заведений и ТЦ из-за обстрелов.
Добавим, источники РБК-Украина в разведке сообщили, что российские власти блокируют эвакуацию гражданских в Белгородской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.