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Российские диверсанты меняют тактику, чтобы проникнуть вглубь Украины, - военные

Фото: российские диверсанты меняют тактику и маршруты (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские диверсионные группы меняют тактику, чтобы проникнуть вглубь территории Украины. Активности диверсантов способствует рельеф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадима Мысника в эфире телемарафона.

Украинские военные отмечают значительную активность применения врагом диверсионно-разведывательных групп. При этом россияне меняют тактику и маршруты.

"Они меняют тактику, меняют количество групп, маршруты, и наш рельеф позволяет работать диверсионщикам, но наши противодиверсионные меры дают возможность своевременно их выявлять", - отметил спикер.

Как отметил Мысник, украинские военные делают все, чтобы не дать российским ДРГ прорваться внутрь Украины.

 

Ситуация на границе с РФ

Ранее спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что в Сумской области фиксируют активизацию вражеских ДРГ. По его словам, пограничники не каждый день фиксируют попытки диверсантов прорваться через границу, но это происходит несколько раз в неделю.

Также украинские пограничники не исключают возможное наступление российских войск в Сумской области, как это было в Харьковской области.

Напомним, что 10 мая оккупанты пошли в наступление на севере Харьковской области. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что не исключается возможность того, россияне могут осуществить наступление с Сумского направления. По его словам, у россиян были такие планы.

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