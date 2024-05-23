Пограничники о ДРГ в Сумской области: фиксируем не каждый день, но активность высокая
Российские ДРГ активизировались в Сумской области. Диверсанты пытаются прорваться на территорию Украины несколько раз в неделю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.
"Сумская область - это то направление, где враг постоянно пытается применять ДРГ и проводить диверсионную деятельность. Нельзя сказать, что это происходит ежедневно, что российские ДРГ пытаются зайти на нашу территорию, но их активность достаточно высока", - сказал Демченко.
По его словам, фактически по несколько раз в неделю диверсионные группы врага пытаются зайти на территорию Украины. Российские диверсанты пытаются найти месторасположение украинских подразделений, узнать, как построена оборона, чтобы в дальнейшем наносить туда удары по мощному вооружению.
Спикер ГПСУ также отмечал, что пограничники не фиксируют накопление вражеских сил на Сумском направлении, но провокации не исключаются.
Ситуация на границе Харьковской области
В ночь на 10 мая российские войска начали повторное наступление на севере Харьковской области. Оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов возле границы и дойти до города Волчанск, освобожденного осенью 2022 года.
По словам президента Владимира Зеленского, максимальная точка продвижения врага в Харьковской области - 10 километров. Украинские военные отмечают, что россияне пытаются растянуть силы ВСУ на фронте.
Что происходит в Харьковской области - читайте в материале РБК-Украина.
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