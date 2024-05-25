Російські диверсанти змінюють тактику, щоб проникнути вглиб України, - військові

Ситуація на кордоні з РФ

Раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що у Сумській області фіксують активізацію ворожих ДРГ. За його словами, прикордонники не щодня фіксують спроби диверсантів прорватися через кордон, але це відбувається декілька разів на тиждень.

Також українські прикордонники не виключають можливого наступу російських військ у Сумській області, як це було у Харківській області.

Нагадаємо, що 10 травня окупанти пішли у наступ на півночі Харківської області. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що не виключається можливість того, росіяни можуть здійснити наступ з Сумського напрямку. За його словами, у росіян були такі плани.

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