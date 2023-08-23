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Российские государственные СМИ назвали фамилию преемника исчезнувшего Суровикина

Москва, Среда 23 августа 2023 10:35
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Российские государственные СМИ назвали фамилию преемника исчезнувшего Суровикина Фото: генерала Суровикина отправили в отставку (РоссСМИ)
Автор: Александр Белоус

Официальная российская пропаганда подтвердила отставку Сергея Суровикина с поста главнокомандующего Военно-космических сил России. Генерал исчез из поля зрения после мятежа наемников "Вагнера" в июне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Как заявил "информированный источник" агентства, временно исполняющим обязанности назначен начальник главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов.

Во время мятежа "Вагнера" Суровикин появился на видео без знаков отличия, выглядел неуверенно, призывая Евгения Пригожина прекратить бунт.

После мятежа, который завершился переговорами и сделкой, российские и западные СМИ сообщили, что Суровикин находится под следствием на предмет возможного соучастия в восстании и содержится под домашним арестом.

Суровикин получил прозивище "Генерал Армагеддон" во время военной интервенции России в Сирии.

Он был назначен ответственным за российское вторжение в Украине в октябре прошлого года, но в январе эта роль была передана начальнику Генерального штаба генералу Валерию Герасимову, а Суровикин стал заместителем Герасимова.

Накануне близкий к Кремлю российский журналист Алексей Венедиктов сообщил, что Сергея Суровикина уволили с должности главкома ВКС.

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