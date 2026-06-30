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Россияне все больше экономят на еде и одежде из-за войны, - разведка

04:16 30.06.2026 Вт
2 мин
Четверо из пяти россиян должны отказывать себе в базовых вещах
aimg Юлия Маловичко
Россияне все больше экономят на еде и одежде из-за войны, - разведка Фото: все больше россиян живут за гранью бедности (Getty Images)
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Война в Украине и переориентация экономики на военные нужды все сильнее отражаются на благосостоянии россиян, значительная часть которых вынуждена экономить на одежде и продуктах, и таковых становится все больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Службу внешней разведки".

Россияне все чаще экономят на самом необходимом

Ухудшение экономической ситуации в России заставляет граждан пересматривать свои расходы и отказываться от привычных покупок. В первую очередь речь идет о продуктах питания, одежде и других базовых потребностях.

Как отмечают в СВР, результаты социологических исследований Prognosis и Shopper's демонстрируют рост финансового давления на российские домохозяйства.

В частности, 34% опрошенных заявили, что в последнее время стали экономить на продуктах питания. В то же время еще 47% респондентов сообщили, что и раньше были вынуждены ограничивать такие расходы из-за нехватки средств.

Таким образом, более четырех из пяти россиян в той или иной степени сталкиваются с необходимостью контролировать расходы даже на базовые товары.

Одежда также становится роскошью

Похожая ситуация наблюдается и на рынке одежд. По данным разведки, почти 40% граждан России откладывают покупку новых вещей из-за финансовых затруднений. Еще около 20% опрошенных заявили, что вообще не могут позволить себе обновление гардероба.

Такие показатели свидетельствуют о снижении потребительской активности населения и постепенном сокращении внутреннего спроса, который является одним из ключевых индикаторов экономического состояния страны.

Военные расходы давят на экономику

В Службе внешней разведки отмечают, что ухудшение благосостояния населения происходит на фоне роста государственных расходов на войну в Украине.

Впрочем, Москва продолжает направлять значительные финансовые ресурсы на военно-промышленный комплекс и обеспечение боевых действий, что все сильнее сказывается на гражданском секторе экономики.

Вопреки официальным заявлениям Кремля об устойчивости экономики к санкциям, обычные россияне все чаще сталкиваются с ростом цен, снижением покупательной способности и необходимостью экономить на повседневных товарах.

По оценке СВР, результаты опросов свидетельствуют о дальнейшем ухудшении финансового состояния населения РФ. В условиях военной экономики прогноз очевиден - уровень жизни продолжит снижаться.

Как известно, экономика России докатилаь до состояния стагнации – застоя, требующего значительных усилий для возвращения к сбалансированию. В Москве даже заговорили о возможном завершении войны для спасения экономики.

Однако диктатор Владимир Путин и его окружение убеждают население в том, что все в норме, хотя "Служба внешней разведки" регулярно приводит примеры плачевной экономической ситуации страны-агрессорки. Об этом говорил и президент Владимир Зеленский, тоже ссылаясь на данные разведки.

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