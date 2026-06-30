Россияне все больше экономят на еде и одежде из-за войны, - разведка

Война в Украине и переориентация экономики на военные нужды все сильнее отражаются на благосостоянии россиян, значительная часть которых вынуждена экономить на одежде и продуктах, и таковых становится все больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Службу внешней разведки".

Россияне все чаще экономят на самом необходимом

Ухудшение экономической ситуации в России заставляет граждан пересматривать свои расходы и отказываться от привычных покупок. В первую очередь речь идет о продуктах питания, одежде и других базовых потребностях.

Как отмечают в СВР, результаты социологических исследований Prognosis и Shopper's демонстрируют рост финансового давления на российские домохозяйства.

В частности, 34% опрошенных заявили, что в последнее время стали экономить на продуктах питания. В то же время еще 47% респондентов сообщили, что и раньше были вынуждены ограничивать такие расходы из-за нехватки средств.

Таким образом, более четырех из пяти россиян в той или иной степени сталкиваются с необходимостью контролировать расходы даже на базовые товары.

Одежда также становится роскошью

Похожая ситуация наблюдается и на рынке одежд. По данным разведки, почти 40% граждан России откладывают покупку новых вещей из-за финансовых затруднений. Еще около 20% опрошенных заявили, что вообще не могут позволить себе обновление гардероба.

Такие показатели свидетельствуют о снижении потребительской активности населения и постепенном сокращении внутреннего спроса, который является одним из ключевых индикаторов экономического состояния страны.

Военные расходы давят на экономику

В Службе внешней разведки отмечают, что ухудшение благосостояния населения происходит на фоне роста государственных расходов на войну в Украине.

Впрочем, Москва продолжает направлять значительные финансовые ресурсы на военно-промышленный комплекс и обеспечение боевых действий, что все сильнее сказывается на гражданском секторе экономики.

Вопреки официальным заявлениям Кремля об устойчивости экономики к санкциям, обычные россияне все чаще сталкиваются с ростом цен, снижением покупательной способности и необходимостью экономить на повседневных товарах.

По оценке СВР, результаты опросов свидетельствуют о дальнейшем ухудшении финансового состояния населения РФ. В условиях военной экономики прогноз очевиден - уровень жизни продолжит снижаться.