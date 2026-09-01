RU UA EN RU
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Главная » Новости » Война в Украине

Дроны и ракеты Украины будут господствовать в небе РФ, пока продолжается война, - Буданов

22:46 01.09.2026 Вт
2 мин
Украинское вооружение будет контролировать воздушное пространство страны-агрессора
aimg Елена Бджола
Дроны и ракеты Украины будут господствовать в небе РФ, пока продолжается война, - Буданов Фото: Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов (facebook.com/kyrylo.budanov.official)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украина пропорционально и жестко ответит РФ на воздушный террор. Теперь российское небо перестанет быть безопасным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова в Telegram.

Буданов поддержал решение Зеленского

По словам Буданова, Кремль даже 1 сентября сделал "очередным днем террора против украинских детей и гражданской инфраструктуры".

"Руководствуясь правом на самооборону, Украина даст жесткий и пропорциональный ответ. Полностью поддерживаю решение Президента и Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского", - пишет руководитель ОП.

Как говорит Буданов, небо России утратило свою безопасность.

Это новая реальность, о которой Украина официально предупреждает:

  • международные авиакомпании,
  • страховщиков,
  • партнеров.

"Наши дальнобойные средства будут системно отрабатывать по военным целям на территории врага", - заверил Буданов.

По его убеждению, Украина уважает дипломатические усилия партнеров и готова обеспечивать точечные паузы "исключительно для реальных шагов к завершению войны".

Однако, пока продолжается агрессия, украинские дроны и ракеты будут господствовать в российском небе, заверил он.

Украина закроет российское небо

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское небо де-факто будет закрываться.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем авиакомпаниям, использующим российское воздушное пространство, а также страховщикам, пользующимся ключевыми аэропортами РФ. Теперь "российское небо становится полностью опасным".

Также сообщалось, что, по словам двух источников, существовал план запускать до 1000 украинских дронов в сутки на аэропорты Москвы и в окрестностях. Дешевые автономные дроны должны были находить и поражать цели без участия оператора. Однако в начале 2026 план не был принят.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Кирилл Буданов Война России против Украины