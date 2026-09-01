Дроны и ракеты Украины будут господствовать в небе РФ, пока продолжается война, - Буданов
Украина пропорционально и жестко ответит РФ на воздушный террор. Теперь российское небо перестанет быть безопасным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова в Telegram.
Буданов поддержал решение Зеленского
По словам Буданова, Кремль даже 1 сентября сделал "очередным днем террора против украинских детей и гражданской инфраструктуры".
"Руководствуясь правом на самооборону, Украина даст жесткий и пропорциональный ответ. Полностью поддерживаю решение Президента и Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского", - пишет руководитель ОП.
Как говорит Буданов, небо России утратило свою безопасность.
Это новая реальность, о которой Украина официально предупреждает:
- международные авиакомпании,
- страховщиков,
- партнеров.
"Наши дальнобойные средства будут системно отрабатывать по военным целям на территории врага", - заверил Буданов.
По его убеждению, Украина уважает дипломатические усилия партнеров и готова обеспечивать точечные паузы "исключительно для реальных шагов к завершению войны".
Однако, пока продолжается агрессия, украинские дроны и ракеты будут господствовать в российском небе, заверил он.
Украина закроет российское небо
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское небо де-факто будет закрываться.
Ранее РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем авиакомпаниям, использующим российское воздушное пространство, а также страховщикам, пользующимся ключевыми аэропортами РФ. Теперь "российское небо становится полностью опасным".
Также сообщалось, что, по словам двух источников, существовал план запускать до 1000 украинских дронов в сутки на аэропорты Москвы и в окрестностях. Дешевые автономные дроны должны были находить и поражать цели без участия оператора. Однако в начале 2026 план не был принят.