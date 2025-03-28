США "не смогут обойтись" без Гренландии, - Трамп
США якобы должны заполучить Гренландию ради глобальной безопасности. Страна "не сможет обойтись" без острова.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Нам нужна Гренландия. Очень важно, что для международной безопасности мы должны заполучить Гренландию. Речь не идет о том, что мы можем обойтись без нее. Мы не можем", - считает Трамп.
По словам президента США, контроль его страны над Гренландией это "вопрос мира для всего мира".
"Посмотрите, у вас повсюду военные корабли, проходящие прямо через Гренландию. Мы не позволим этому случиться", - заверил он.
Трамп добавил, что Дания и Евросоюз якобы понимают его мнение о важности этой территории.
"А если не поймут, то нам придется им это объяснить", - уточнил американский лидер.
Стоит заметить, что такое заявление Трампа произошло на фоне визита вице-президента США Джей Ди Вэнса и его супруги Уши Вэнс в Гренландию.
Скандальные заявления Трампа
Напомним, президент США Дональд Трамп только 26 марта заявлял, что США "должны заполучить Гренландию" якобы для международной безопасности.
Также американский лидер не исключал, что США могут применить силовой метод в этом вопросе.
В свою очередь власти Гренландии не поддерживают такие намерения Трампа. Они хотят, чтобы остров стал независимым от Дании.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.