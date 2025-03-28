США "не смогут обойтись" без Гренландии, - Трамп

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Нам нужна Гренландия. Очень важно, что для международной безопасности мы должны заполучить Гренландию. Речь не идет о том, что мы можем обойтись без нее. Мы не можем", - считает Трамп.

По словам президента США, контроль его страны над Гренландией это "вопрос мира для всего мира".

"Посмотрите, у вас повсюду военные корабли, проходящие прямо через Гренландию. Мы не позволим этому случиться", - заверил он.

Трамп добавил, что Дания и Евросоюз якобы понимают его мнение о важности этой территории.

"А если не поймут, то нам придется им это объяснить", - уточнил американский лидер.

Стоит заметить, что такое заявление Трампа произошло на фоне визита вице-президента США Джей Ди Вэнса и его супруги Уши Вэнс в Гренландию.