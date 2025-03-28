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В Гренландии создали новое правительство и ответили на посягательства Трампа

Гренландия, Пятница 28 марта 2025 22:44
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В Гренландии создали новое правительство и ответили на посягательства Трампа Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Михаил Шилин

Четыре гренландских партии договорились сформировать новое правительство по итогам выборов, которые состоялись 11 марта. И в коалиционном соглашении фактически ответили на посягательства президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Danmarks Radio.

"Мы стоим вместе ради безопасной, свободной и развивающейся Гренландии", - говорится в коалиционном соглашении.

В тексте есть ссылка на заявления Трампа о том, что Соединенные Штаты должны получить этот остров. Однако стоит заметить, что подписанты "не оставляют никаких сомнений в том, что Гренландия принадлежит гренландцам".

"Мы сами решаем свое будущее. Мы должны сами выбирать себе партнеров. И именно мы диктуем темп в этом вопросе", - также говорится в соглашении.

Заявления Трампа по Гренландии

Напомним, что после второго вступления в должность, президент США Дональд Трамп превратил аннексию Гренландии Вашингтоном в главную тему для обсуждения.

Кое-где в отношении Гренландии американский президент даже не исключал, что для ее присоединения Соединенные Штаты могут применить силовой метод.

Жители выступают против таких намерений. В частности, около тысячи человек недавно собрались на акцию протеста в столице - городе Нуук. Это был самый большой митинг в истории острова. Акции также проходили в Сисимиуте, это второй по величине город Гренландии.

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Гренландия стала частью США, поскольку это "нужно для международной безопасности". Более того, сегодня он повторил тезис, подчеркнув, что США "не смогут обойтись" без Гренландии.

Однако ранее сегодня вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты Америки не имеют планов по увеличению военного присутствия в Гренландии.

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