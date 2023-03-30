RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вторжение РФ в Украину нанесло большой вред мировой экономике, - президент Аргентины

Фото: президент Аргентины Альберто Фернандес (twitter.com/Alberto Fernández)
Автор: РБК-Украина

Из-за российского вторжения в Украину 300 ммлн человек вынуждены бороться с голодом.

Об этом заявил президент Аргентины Альберто Фернандес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В ходе визита в Белый дом президент Аргентины отметил, что российская война в Украине создала массу проблем для мировой экономики и продовольственной безопасности.

"Мы должны работать вместе и объединить усилия, чтобы война смогла закончиться, чтобы она перестала уносить человеческие жизни, чтобы мировая экономика могла восстановиться", - заявил Фернандес.

Ранее мы сообщали, что заблокированные порты не позволяют промышленным предприятиям Украины возобновить производство , поскольку они были вынуждены сократить географию своих клиентов.

Напомним, экономика России начинает разваливаться в результате действия санкций Евросоюза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АргентинаВойна России против Украины