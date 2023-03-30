Вторжение РФ в Украину нанесло большой вред мировой экономике, - президент Аргентины

Из-за российского вторжения в Украину 300 ммлн человек вынуждены бороться с голодом.

Об этом заявил президент Аргентины Альберто Фернандес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В ходе визита в Белый дом президент Аргентины отметил, что российская война в Украине создала массу проблем для мировой экономики и продовольственной безопасности.

"Мы должны работать вместе и объединить усилия, чтобы война смогла закончиться, чтобы она перестала уносить человеческие жизни, чтобы мировая экономика могла восстановиться", - заявил Фернандес.