Вторгнення РФ в Україну завдало великої шкоди світовій економіці, - президент Аргентини

Через російське вторгнення в Україну 300 млн людей вимушені боротися з голодом.
Про це заявив президент Аргентини Альберто Фернандес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Під час візиту до Білого дому президент Аргентини зазначив, що російська війна в Україні створила масу проблем для світової економіки та продовольчої безпеки.
"Ми повинні працювати разом і об’єднати зусилля, щоб війна змогла закінчитися, щоб вона припинила забирати людські життя, щоб світова економіка могла відновитися", - заявив Фернандес.
Раніше ми повідомляли, що заблоковані порти не дозволяють промисловим підприємствам України відновити виробництво, адже вони були змушені скоротити географію своїх клієнтів.
Нагадаємо, економіка Росії починає розвалюватися внаслідок дії санкцій Євросоюзу.
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