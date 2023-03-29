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Заблокированные порты - одна из самых больших проблем промышленных предприятий Украины, - Associated Press

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Среда 29 марта 2023 20:27
Заблокированные порты - одна из самых больших проблем промышленных предприятий Украины, - Associated Press Фото: заблокированные порты - одна из самых больших проблем промышленных предприятий Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Заблокированные морские порты не позволяют промышленным предприятиям Украины возобновить производство, они вынуждены были сократить географию своих клиентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

"До войны металлургия была опорой экономики и занимала треть экспорта Украины. Но эту тенденцию разрушили российские войска, взявшие под контроль промышленные центры в Донецкой и Луганской области. В результате завод работает не на полную мощность, треть из более 10 000 работников простаивает", - пишет AP.

Associated Press объясняет: вернуться к нормальному уровню производства Запорожстали, как и многим промышленным предприятиям в Украине, мешают перебои со снабжением электроэнергией в результате российских ракетных атак, повреждения инфраструктуры и блокада черноморских портов.

"Именно блокада является одной из самых больших проблем для "Запорожстали", работа которой прерывалась лишь дважды за ее почти 90-летнюю историю - во время Второй мировой войны и вскоре после вторжения россии в Украину. Вместо кораблей заказы перевозятся преимущественно по железной дороге, что повышает стоимость не только транспортировка, но и производства и сырья", - добавляют журналисты.

Журналисты акцентируют: до войны завод мог собрать партию стальных штабов, которые используют, например, для производства холодильников и доставить их покупателям за месяц или два. Но из-за блокады портов все изменилось.

"Сейчас доставка может занять три месяца и больше. Не каждый клиент готов к таким рискам. Поэтому мы были вынуждены сократить географию наших клиентов", - рассказал изданию гендиректор "Запорожстали" Роман Слободянюк.

Напомним, ранее "Запорожсталь" работал с заказчиками почти в 60 странах, сейчас их стало меньше вдвое. Война оказала влияние на способность комбината выполнять заказы для многих африканских стран и большинства стран Ближнего Востока.

Ранее Федерация работодателей Украины заявила, что разблокирование экспорта через морские порты даст Украине 10% ВВП и 135 млрд грн налоговых поступлений, а также позволит восстановить более 500 тысяч рабочих мест.

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