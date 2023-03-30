Вторжение РФ в Украину нанесло большой вред мировой экономике, - президент Аргентины
Из-за российского вторжения в Украину 300 ммлн человек вынуждены бороться с голодом.
Об этом заявил президент Аргентины Альберто Фернандес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В ходе визита в Белый дом президент Аргентины отметил, что российская война в Украине создала массу проблем для мировой экономики и продовольственной безопасности.
"Мы должны работать вместе и объединить усилия, чтобы война смогла закончиться, чтобы она перестала уносить человеческие жизни, чтобы мировая экономика могла восстановиться", - заявил Фернандес.
Ранее мы сообщали, что заблокированные порты не позволяют промышленным предприятиям Украины возобновить производство , поскольку они были вынуждены сократить географию своих клиентов.
Напомним, экономика России начинает разваливаться в результате действия санкций Евросоюза.
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