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Вторжение РФ в Украину нанесло большой вред мировой экономике, - президент Аргентины

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Аргентина, Четверг 30 марта 2023 02:59
Вторжение РФ в Украину нанесло большой вред мировой экономике, - президент Аргентины Фото: президент Аргентины Альберто Фернандес (twitter.com/Alberto Fernández)
Автор: РБК-Украина

Из-за российского вторжения в Украину 300 ммлн человек вынуждены бороться с голодом.

Об этом заявил президент Аргентины Альберто Фернандес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В ходе визита в Белый дом президент Аргентины отметил, что российская война в Украине создала массу проблем для мировой экономики и продовольственной безопасности.

"Мы должны работать вместе и объединить усилия, чтобы война смогла закончиться, чтобы она перестала уносить человеческие жизни, чтобы мировая экономика могла восстановиться", - заявил Фернандес.

Ранее мы сообщали, что заблокированные порты не позволяют промышленным предприятиям Украины возобновить производство , поскольку они были вынуждены сократить географию своих клиентов.

Напомним, экономика России начинает разваливаться в результате действия санкций Евросоюза.

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