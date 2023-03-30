Вторгнення РФ в Україну завдало великої шкоди світовій економіці, - президент Аргентини

Через російське вторгнення в Україну 300 млн людей вимушені боротися з голодом.

Про це заявив президент Аргентини Альберто Фернандес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Під час візиту до Білого дому президент Аргентини зазначив, що російська війна в Україні створила масу проблем для світової економіки та продовольчої безпеки.

"Ми повинні працювати разом і об’єднати зусилля, щоб війна змогла закінчитися, щоб вона припинила забирати людські життя, щоб світова економіка могла відновитися", - заявив Фернандес.