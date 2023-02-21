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Российская стратегия обесточивания Украины не достигла успеха благодаря энергетикам и ПВО, - The New Yorker

Фото: российская стратегия обесточивания Украины не достигла успеха благодаря энергетикам и ПВО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Российская стратегия погружения Украины во мрак и холод если не провалилась, то, безусловно, тоже не добилась успеха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью The New Yorker.

"Общественное мнение не изменилось в результате отключений - опросы последних месяцев показали, что более 80% респондентов в Украине хотят продолжать борьбу, столько же, сколько было до начала атак на энергосеть. Со временем противовоздушная оборона Украины улучшилась, а техника стала быстрее ремонтировать электросеть. иногда российские запасы ракет большой дальности сократились, что привело к менее частым атакам", - пишет издание.

По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, российские террористы изменили тактику атак на энергосистему, однако благодаря профессионализму энергетиков и военных это не помогло им достичь своих целей.

"Они изменили стратегию. С осени прошлого года российские военные начали атаковать угольные электростанции, подстанции и трансформаторы по всей Украине. Российские официальные лица полагались на то, что, лишив украинцев электроэнергии - и, как следствие, тепла и воды - зимой, они подорвут решительность страны, но это им не удалось", - сказал Сахарук.

Отметим, что министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что энергосистема работает стабильно с резервом, но в некоторых областях есть повреждения из-за непогоды.

При этом в Киевской области ввели аварийные отключения в связи с непогодой. Без электроэнергии остаются 7 тысяч человек.

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