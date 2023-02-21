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Російська стратегія знеструмлення України не досягла успіху завдяки енергетикам і ППО, - The New Yorker

Фото: російська стратегія знеструмлення України не досягла успіху завдяки енергетикам і ППО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Російська стратегія занурення України в морок і холод якщо не провалилася, то, безперечно, також не досягла успіху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю The New Yorker.

"Громадська думка не змінилася внаслідок відключень - опитування останніх місяців показали, що понад 80% респондентів в Україні хочуть продовжувати боротьбу, стільки ж, скільки було до початку атак на енергомережу. З часом протиповітряна оборона України покращилася, а техніка стала швидше ремонтувати електромережу. Тим часом російські запаси ракет великої дальності скоротилися, що призвело до менш частих атак", - пише видання.

За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, російські терористи змінили тактику атак на енергосистему, однак завдяки професіоналізму енергетиків і військових, це не допомогло їм досягти своїх цілей.

"Вони змінили стратегію. З осені минулого року російські військові почали атакувати вугільні електростанції, підстанції та трансформатори по всій Україні. Російські офіційні особи покладалися на те, що, позбавивши українців електроенергії - і, як наслідок, тепла та води - взимку, вони підірвуть рішучість країни, але це їм не вдалося", - сказав Сахарук.

Зазначимо, що міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що енергосистема працює стабільно з резервом, але у деяких областях є пошкодження через негоду.

При цьому у Київській області ввели аварійні відключення у зв'язку з негодою. Без електроенергії залишаються 7 тисяч людей.

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