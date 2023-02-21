Энергосистема Украины работает с резервом, но есть повреждения линий, - Галущенко

Сегодня, 21 февраля, энергосистема Украины работает стабильно с резервом. Однако в западных и центральных областях есть повреждения из-за непогоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики.

По словам главы Минэнерго Германа Галущенко, сегодня генерация полностью обеспечивает потребности потребителей. При этом у Украины есть достаточный резерв мощности для растущего спроса.

Однако министр добавил, что есть повреждения электросетей из-за сильных порывов ветра в центральных и западных регионах. Больше всего - в Хмельницкой области, где обесточено около 18 тысяч потребителей.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что из-за ветра в регионе аварийно отключены 17 ЛЭП. В связи с этим обесточены 57 населенных пунктов, из них 27 - полностью, 30 - частично.

Он призывает не приближаться к месту обрыва проводов ближе чем на восемь метров, поскольку можно получить смертельный удар током.

Что говорят в "Укрэнерго"

По данным энергетиков, сегодня потребление электроэнергии в Украине на уровне понедельника, дефицита нет, импорт снизился. Лимиты потребления до областей не доводились. Однако могут быть отключения света, если потребление резко увеличится.

Сегодня замеры проводятся в Киевской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Поэтому там свет выключать не будут.

В Одессе и Одесском районе остаются сетевые ограничения из-за повреждений.

Напомним, в Харьковской области без света остаются 35 тысяч абонентов.

Кроме того, из-за российских обстрелов в Херсонской области обесточены несколько населенных пунктов.

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