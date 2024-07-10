Израильская клиника готова принять онкобольных детей из "Охматдета"

Израильская клиника готова принять на лечение пациентов с онкозаблеваниями из детской больницы "Охматдет", которую россияне атаковали 8 июля.

Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на заявление основателя гуманитарной миссии "Фрида" Романа Гольдмана.

"Для израильтян эта трагедия носит очень личный характер - в Израиле, как и в Украине идет война, гибнут граждане. Так, волонтеры украинско-израильской гуманитарной миссии "Фрида" прибыли на место трагедии уже через несколько минут, чтобы оказывать медицинскую помощь пострадавшим", - заявил в комментарии РБК-Украина основатель гуманитарной миссии Роман Гольдман. По его словам, представители гуманитарной миссии также участвовали в разборе завалов и спасали людей на месте происшествия.