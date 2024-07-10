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Израильская клиника готова принять онкобольных детей из "Охматдета"

Среда 10 июля 2024 14:29
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Израильская клиника готова принять онкобольных детей из "Охматдета" Фото: израильская клиника готова принять онкобольных детей из "Охматдета" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Израильская клиника готова принять на лечение пациентов с онкозаблеваниями из детской больницы "Охматдет", которую россияне атаковали 8 июля.

Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на заявление основателя гуманитарной миссии "Фрида" Романа Гольдмана.

"Для израильтян эта трагедия носит очень личный характер - в Израиле, как и в Украине идет война, гибнут граждане. Так, волонтеры украинско-израильской гуманитарной миссии "Фрида" прибыли на место трагедии уже через несколько минут, чтобы оказывать медицинскую помощь пострадавшим", - заявил в комментарии РБК-Украина основатель гуманитарной миссии Роман Гольдман.

По его словам, представители гуманитарной миссии также участвовали в разборе завалов и спасали людей на месте происшествия.

Израильская клиника готова принять онкобольных детей из &quot;Охматдета&quot;

Напомним, вчера, 8 июля, россияне провели очередной массированный удар по Украине. Одна из ракет атаковала детскую больницу "Охматдет" в Киеве. В результате атаки несколько погибших и десятки пострадавших.

На этом фоне Украина созвала экстренное заседание Совбеза ООН. Оно проходит сегодня, 9 июля.

Более подробно о вчерашней атаке россиян – в материале РБК-Украина.

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