Российская нефть рекордно обесценилась после санкций США: что происходит на рынке

По данным издания, последний раз дисконт Urals в Приморске превышал 15 долларов за баррель в начале года после введения санкций США против "Газпром нефти", "Сургутнефтегаза" и 180 танкеров.

Тогда рынок стабилизировался примерно за три недели.

По оценке экспертов, на этот раз, как и раньше, дисконты временно вырастут, но вскоре вернутся к уровню начала осени.

В то же время ключевые импортеры российской нефти - Индия и Китай - осторожно относятся к закупкам.

По данным Bloomberg, пять крупнейших индийских НПЗ не разместили ни одного заказа на российскую нефть на декабрь, хотя в 2025 году на них приходилось около двух третей российского экспорта в Индию.

Также от закупок отказались ведущие китайские государственные компании, включая Sinopec и PetroChina.