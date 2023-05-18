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Российская крылатая ракета "Калибр" упала в оккупированном Крыму, - СМИ

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Крым, Четверг 18 мая 2023 11:05
Российская крылатая ракета "Калибр" упала в оккупированном Крыму, - СМИ Фото: российская крылатая ракета "Калибр" упала в оккупированном Крыму (5ru)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Крыму упала российская крылатая ракета "Калибр". Ее якобы обнаружили в селе Вулкановка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии" и Telegram-канал ASTRA.

Как сообщает Телеграмм-канал, снаряд нашли в районе села Вулкановка Ленинского района Крыма в лесу. Его якобы обнаружил пастух 17 мая в 6:30 утра.

Эксперты, выехавшие на место, пришли к выводу, что упавшая ракета - это "Калибр", принадлежащий Минобороны РФ.

Предварительно пострадавших нет. Как отмечает издание "Крым. Реалии", оперативно проверить эту информацию пока невозможно.

Российская крылатая ракета &quot;Калибр&quot; упала в оккупированном Крыму, - СМИ

Напомним, что во время ночной атаки по Украине 16 мая РФ использовала девять "Калибров".

Добавим, что во время новой атаки сегодня ночью россияне также применяли "Калибры", с кораблей в Черном море враг запустил шесть этих крылатых ракет.

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