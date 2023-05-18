Российская крылатая ракета "Калибр" упала в оккупированном Крыму, - СМИ

Во временно оккупированном Крыму упала российская крылатая ракета "Калибр". Ее якобы обнаружили в селе Вулкановка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии" и Telegram-канал ASTRA.

Как сообщает Телеграмм-канал, снаряд нашли в районе села Вулкановка Ленинского района Крыма в лесу. Его якобы обнаружил пастух 17 мая в 6:30 утра.

Эксперты, выехавшие на место, пришли к выводу, что упавшая ракета - это "Калибр", принадлежащий Минобороны РФ.

Предварительно пострадавших нет. Как отмечает издание "Крым. Реалии", оперативно проверить эту информацию пока невозможно.

Напомним, что во время ночной атаки по Украине 16 мая РФ использовала девять "Калибров".

Добавим, что во время новой атаки сегодня ночью россияне также применяли "Калибры", с кораблей в Черном море враг запустил шесть этих крылатых ракет.

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