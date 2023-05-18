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Російська крилата ракета "Калібр" впала в окупованому Криму, - ЗМІ

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Крим, Четвер 18 травня 2023 11:05
Російська крилата ракета "Калібр" впала в окупованому Криму, - ЗМІ Фото: російська крилата ракета "Калібр" впала в окупованому Криму (5ua)
Автор: Марія Кучерявець

У тимчасово окупованому Криму впала російська крилата ракета "Калібр". Її нібито знайшли в селі Вулканівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії" та Telegram-канал ASTRA.

Як інформує Телеграм-канал, снаряд знайшли у районі села Вулканівка Ленінського району Криму в лісі. Його нібито виявив пастух 17 травня о 6:30 ранку.

Експерти, що виїхали на місце, дійшли висновку, що ракета, яка впала - це "Калібр", що належить Міноборони РФ.

Попередньо, постраждалих немає. Як зазначає видання "Крим. Реалії", оперативно перевірити цю інформацію наразі неможливо.

Російська крилата ракета &quot;Калібр&quot; впала в окупованому Криму, - ЗМІ

Нагадаємо, що під час нічної атаки по Україні 16 травня РФ використала дев'ять "Калібрів".

Додамо, що під час нової атаки сьогодні вночі росіяни також застосовували "Калібри", із кораблів у Чорному морі ворог запустив шість цих крилатих ракет.

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