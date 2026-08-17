Российская "Бандероль" залетела в Молдову, там прогремел взрыв

По данным правоохранителей, взрыв прогремел примерно в 3 км от Талмазы. После падения аппарата загорелась растительность в близлежащем районе.

Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.

Территорию вокруг места происшествия оцепили. Соответствующие службы занимались тушением пожара и установлением обстоятельств взрыва.

В полиции отметили, что предварительно установили падение на землю летательного аппарата. В то же время, его тип и происхождение пока не идентифицированы.

На место происшествия отправились специалисты технико-взрывной службы полиции. Они должны осмотреть аппарат и установить его происхождение.

Что предшествовало взрыву

Незадолго до сообщения о взрыве Воздушные силы ВС Украины информировали о движении баражирующих боеприпасов "Бандероль".

В 17:30 военные сообщили, что "Бандероль" двигалась мимо Одессы по северо-западному курсу.

Спустя десять минут Воздушные силы уточнили, что "Бандероль" из Одесщины пересекла государственную границу в направлении Республики Молдова.

В то же время, молдавская полиция пока не подтверждала, что именно этот боеприпас упал возле Талмазы. Правоохранители называют летательный аппарат неустановленным и выясняют его происхождение.