Российская авиация ударила по центру Херсона: 74-летний мужчина получил ранения

Так, в центре Херсона в результате авиационного удара, совершенного российскими войсками, пострадал 74-летний мужчина. Инцидент произошел в результате обстрела, в котором были применены взрывчатые средства.

Пострадавшего госпитализировали в местную больницу с минно-взрывной травмой. Медики сейчас проводят дополнительные обследования, чтобы оценить его состояние и оказать необходимую помощь.

Уже известно, что в результате российского авиаобстрела повреждено помещение одного из отделов Херсонского городского совета. Выбито 8 окон в рабочих кабинетах.

Власти и экстренные службы продолжают работать на месте происшествия, а расследование причин и последствий авиаудара продолжается.

Предыдущие атаки россиян на Херсонскую область

Российские войска 4 июня 2025 года в очередной раз обстреляли населенные пункты Херсонской области. По данным следствия, удары были нанесены с использованием дронов, артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов.

Утром беспилотники попали по поселку Антоновка. В результате атаки погиб 49-летний мужчина. Еще три человека - двое мужчин (57 и 78 лет) и 53-летняя женщина - получили осколочные ранения.

В самом Херсоне из-за артиллерийского обстрела повреждены жилые дома. Пострадали 75-летняя женщина и 53-летний мужчина. Кроме того, в селе Велетенское враг сбросил взрывчатку с дрона. Погиб 70-летний местный житель, 83-летняя женщина получила ранения. Прокуроры вместе со следователями продолжают документировать преступления российской армии против мирного населения.