Російська авіація вдарила по середмістю Херсона: 74-річний чоловік отримав поранення

Нагадаємо, в ніч на 5 червня ворог атакував місто Прилуки. Під завалами рятувальники знайшли тіла двох жінок з дитиною. Також є інформація про шістьох поранених.

Крім того, російські війська завдали ударів БПлА типу "Шахед" по Харкову. Прямі влучання зафіксували у два житлові багатоквартирні будинки у Слобідському районі. Наразі відомо про 17 постраждалих.