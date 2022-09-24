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Российская авиация и иранские дроны. ВСУ за сутки уничтожили 9 воздушных целей

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Киев, Суббота 24 сентября 2022 13:49
Российская авиация и иранские дроны. ВСУ за сутки уничтожили 9 воздушных целей Фото: ВСУ за сутки уничтожили 9 воздушных целей (Командование Воздушных сил ВСУ)
Автор: Руслан Гаращенко

В течение суток 23 сентября Воздушные силы уничтожили 9 целей, включая штурмовик Су-25, вертолет Ми-8, а также иранские беспилотники-камикадзе Shahed и ударный БПЛА Mohajer.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Воздушных сил ВСУ.

Так, сообщается, что вертолет Ми-8 и штурмовик Су-25 были сбиты зенитным ракетным подразделением "Центр".

Два БПЛА "Shahed-136" - уничтожили подразделения воздушного командования "Восток". Еще четыре беспилотника-камикадзе "Shahed-136" и один ударный беспилотник Mohajer-6 сбили зенитчики воздушного командования "Юг".

Иранские беспилотники в Украине

Как известно, еще в июле США предупреждали о том, что Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотню боевых беспилотников, чтобы использовать их в войне против Украины. Позже стало известно о том, что представители России уже дважды летали в Иран, чтобы осмотреть БПЛА.

Впервые иранские БПЛА были сбиты над Украиной 13 сентября. Тогда же воздушную цель приземлили вблизи Купянска Харьковской области. Стоит отметить, что иранские беспилотники используются в Украине под другим названием. Оккупанты переименовуют "Shahed-136" на "Герань-2".

Из-за поставок боевых дронов России украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.

Что умеют боевые дроны Shahed и Mohajer

Дрон-камикадзе Shahed представляет собой бесхвостку с рудиментарным фюзеляжем и головным обтекателем. На крыле расположены элевоны и характерные законцовки-кили. Силовая установка включает хвостовой электромотор с воздушным винтом. Размах крыльев составляет 2,5 метра, длина корпуса - около 2 метров, заявленная дальность полета - якобы не менее 2 000 км.

Shahed-136 наводится на цель по координатам с использованием спутниковой и инерциальной навигации. Беспилотники Shahed несут на себе достаточно много вооружения - втрое больше, чем у "Байрактара", который массово используют в отражении российской агрессии.

Беспилотник Mohajer - аппарат для разведки и ударов - управляется двумя рулями высоты на горизонтальном стабилизаторе, рулями на вертикальных стабилизаторах и двумя закрылками на крыльях. В отличие от других вариантов Mohajer, он имеет трехлопастный пропеллер. Mohajer-6 имеет размах крыльев в 10 метров и длину 5,67 метра.

Дрон Mohajer бывает двух видов - вариант "А" и "В". Вариант "A" имеет две точки подвески, по одной под каждым крылом. В то время как вариант "B" имеет 4 точки подвески, по 2 под каждым крылом и может нести те же типы ракет.

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