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Российская авиация обстреляла приграничные районы Черниговской области

Фото: РФ 6 мая обстреляли приграничные районы Черниговской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия с утра 6 мая дважды обстреляла приграничные территории Черниговской области. В результате атак жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".

Россияне для атак северной границы Украины применили авиацию. Около 10:12 зафиксирован взрыв в районе населенного пункта Заречье.

Также около 10:03 зафиксировано 5 "приходов" в районе населенного пункта Леоновка. Оккупанты, вероятно, нанесли удары с вертолета.

Пока информация о повреждениях и потерях среди местного населения не поступала.

Напомним, в последние дни российские кафиры стали чаще обстреливать приграничные районы Черниговской области.

Также в ночь на 3 мая Россия сбросила управляемую авиабомбу на село Ивановка Черниговской области. В результате атаки погибла женщина, три человека получили ранения.

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