Российская атака "Шахедами": в Винницкой области есть попадание в объект критической инфраструктуры

Российская атака дронами и ракетами на Украину

Напомним, в ночь на 20 июня в Киеве и ряде других регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы пусков ракет и ударных БпЛА.

В Киеве и области по вражеским дронам работали средства Противовоздушной обороны. По информации КМВА, все вражеские ударные дроны были уничтожены на подступах к столице. На данный момент в Киеве не зафиксированы ни разрушения, ни пострадавшие.

Воздушные Силы сообщали о ракете курсом на Днепр/Запорожье. После этого взрыв произошел в Запорожской области. Также два взрыва слышали в Днепре.

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