Российская атака на Запорожье: один человек погиб

Российские военные совершили очередную атаку на Запорожье. В результате сегодняшних обстрелов погиб человек.
Об этом рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"К большому сожалению, один человек погиб. Искренние соболезнования родным и близким", - сообщил Куртев.
Кроме того, по словам секретаря Запорожского горсовета, в результате российского удара пострадали еще 5 человек.
"Информация уточняется", - заявил он.
По состоянию на 20:20 стало известно, что количество пострадавших увеличилось
"Количество пострадавших в результате сегодняшней террористической атаки россиян уже увеличилось до 9 человек ", - сообщил секретарь.
Он также отметил, что зафиксированы незначительные повреждения медицинского и образовательного учреждений.
Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что сегодня, 10 августа, целью российской террористической атаки вновь был избран объект гражданской инфраструктуры.
Напомним, что вчера российские военные обстреляли территорию Запорожья. В результате атаки в городе погибли два человека.
Сегодня стало известно, что из-за вчерашнего обстрела Запорожья на утро погибли уже три человека, еще 9 человек получили ранения.
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