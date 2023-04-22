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Российская атака дронами: воздушные силы сбили 4 вражеских "шахеда"

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Суббота 22 апреля 2023 02:16
Российская атака дронами: воздушные силы сбили 4 вражеских "шахеда" Фото: Воздушные силы сбили 4 вражеских "шахеда" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В пятницу, 21 апреля, Россия атаковала Украину с помощью иранских дронов Shahed-136/131. Четыре из пяти беспилотников удалось сбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Атака состоялась в районе 19:00 и проходила с юго-восточного направления.

"Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Национальной гвардии Украины уничтожены четыре из пяти "шахедов", - сообщили в ведомстве.

Напомним, что вечером, 21 апреля, по всей территории Украины объявили о воздушной тревоге.

Также масштабная воздушная тревога объявлялась и в ночь на 21 апреля . Россияне запускали дроны в Киев, также взрывы раздавались в Харькове и Славянске.

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Воздушные силы Украины дрони Война России против Украины
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