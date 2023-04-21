В Украине объявили масштабную воздушную тревогу
Фото: Украина охватила воздушная тревога (РБК-Украина, Червинская Юлия)
Сегодня, 21 апреля, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 18:31, воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.
Напомним, сегодня ночью по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Тогда мониторинговые группы фиксировали взлет российской авиации.
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