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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу

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Украина, Пятница 21 апреля 2023 18:31
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу Фото: Украина охватила воздушная тревога (РБК-Украина, Червинская Юлия)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 21 апреля, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу

По состоянию на 18:31, воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.

Напомним, сегодня ночью по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Тогда мониторинговые группы фиксировали взлет российской авиации.

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Война России против Украины воздушная тревога
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