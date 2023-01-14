Российская армия совершила почти 750 атак на медицинские учреждения Украины, - ООН
Российская армия совершила 745 атак на учреждения здравоохранения Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.
В ООН отметили, что им удалось задокументировать не менее 745 атак РФ на учреждения здравоохранения Украины.
Дикарло отметила, что это самое большое количество таких случаев среди всех войн 2022 года. Именно из-за этих действий РФ была повреждена половина всех учреждений здравоохранения в следующих областях:
- Донецкая;
- Николаевская;
- Запорожская;
- Харьковская.
Все эти заведения не пригодны для использования.
Напомним, что российские войска снова обстреляли детскую областную больницу в Херсоне. Здание повреждено, но пострадавших в результате вражеских атак нет.
Российские войска 6 января снова обстреляли Курахово в Донецкой области. В результате атаки повреждены жилые дома и больница.
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