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Россияне снова обстреляли детскую больницу в Херсоне (фото последствий)

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Херсон, Среда 11 января 2023 10:37
Россияне снова обстреляли детскую больницу в Херсоне (фото последствий) Фото: россияне снова обстреляли детскую больницу в Херсоне (t.me/khersonskaODA)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска снова обстреляли детскую областную больницу в Херсоне. Здание повреждено, но пострадавших в результате вражеских атак нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВ Ярослава Янушевича.

"Российские оккупанты продолжают воевать с Херсонской областной детской клинической больницей. Вчера вечером рашисты снова атаковали медучреждение - обстреляли место, где оказывают медицинскую помощь новорожденным малышам", - написал Янушевич.

По его словам, в результате обстрелов был поврежден 6-этажный неонатальный корпус - в здании выбиты окна.

"Также пострадала и поликлиника больницы, в которой из-за обстрелов выбито значительное количество окон. К счастью, из-за этой российской атаки люди не пострадали", - отметил Янушевич.

При этом, по данным главы ОВА, оккупанты за минувшие сутки 63 раза обстреляли территорию Херсонской области. Мирные населенные пункты подвергались атакам из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Сам Херсон россияне обстреляли 24 раза, под вражеским огнем оказались жилые кварталы города. Оккупанты атаковали образовательное учреждение, больницу, частные и многоквартирные дома.

В результате вражеских атак 5 человек получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, вчера в результате обстрела Херсона вражеский снаряд разорвался прямо под окнами пятиэтажки.

Кроме того, вчера оккупанты обстреляли Днепровский район Херсона, в результате чего погиб 85-летний мужчина.

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