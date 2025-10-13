Российская армия несет огромные потери при минимальном продвижении на фронте, - Politico

Россия потеряла 281 550 солдат в Украине за первые восемь месяцев этого года, следует из документа, который, по данным украинской разведки, содержит утекшие российские данные.

Список, опубликованный 6 октября, демонстрирует огромный уровень потерь при минимальных успехах на фронте.

В нем говорится, что 86 744 россиянина были убиты, 33 966 пропали без вести, 158 529 получили ранения, а 2 311 попали в плен.

Подтверждение потерь

Международная разведывательная группа Frontelligence Insight заявила изданию POLITICO, что утекший документ выглядит достаточно точным и совпадает с их собственными оценками.

"Цифры, которые мы имели на тот момент, тесно совпадают с приведенными в документе, что указывает на то, что опубликованные данные находятся в пределах ожидаемого диапазона", - сообщили в группе.

Критическая ситуация с ранеными

Статистика подчеркивает неэффективный способ ведения войны Кремлем и влияние дроновой войны, которую Украина активно ведет против российских сил.

"Из-за отсутствия нормальной системы эвакуации раненых с поля боя на одного убитого приходится лишь 1,3 раненых. Это указывает на низкий уровень выживаемости раненых, которые плохо обучены тактической медицине и обычно остаются без помощи после ранения", - говорится в отчете.

Документ был подготовлен украинской военной разведкой в рамках проекта "Хочу жить", который ориентирован на российских солдат, готовых сдаться, и сопровождает данные об утечке.

Для сравнения, в других войнах соотношение убитых и раненых составляет примерно 1 к 3, что демонстрирует неспособность России спасать своих военных.

Общие потери с начала войны

По данным Генерального штаба Украины, общие потери России с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года превышают 1 миллион убитых, раненых и пропавших без вести.

В Генштабе подсчитали, что Россия теряет около 1 000 солдат в день.

В феврале президент Владимир Зеленский оценил потери Украины в более чем 46 000 погибших и 390 000 раненых с начала войны.

Украинские потери меньше, поскольку страна в основном ведет оборонительные действия, тогда как атакующая сторона традиционно несет большие потери.

"Что касается потерь... российские потери втрое больше наших", - сказал Зеленский во время встречи с журналистами в августе.

Продвижение на фронте и давление на ресурсы

Большие цифры погибших и раненых связаны с тем, что Россия продолжает наступление на нескольких участках фронта, растягивая украинские силы.

"В этом году линия фронта увеличилась примерно на 200 километров. Кроме того, у нас есть еще 2 400 километров, где нет активных боевых действий, но мы вынуждены держать там войска", - заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в конце сентября.

"Что касается общей ситуации на фронте, она остается сложной. Противник продолжает наступать по основным направлениям, в частности в районах Покровска и Доброполья. В других направлениях интенсивность боев низкая. В целом ситуация находится под нашим контролем", - отметил генерал.

Набор новобранцев и потери

Чтобы компенсировать потери, Россия усилила набор солдат. Агитационные объявления заполнили улицы, медиа и даже приходят россиянам на мобильные телефоны.

Некоторые регионы предлагают рекрутам бонусы за подписание контракта до 2,5 миллиона рублей (около 26 000 евро). Но сообщения о смертности и ужасных условиях службы затрудняют набор.

По данным Института изучения войны (ISW) из Вашингтона, Россия ежемесячно подписывает в среднем 31 600 контрактников, но теряет около 35 193 человек.

"Российские войска способны и готовы поддерживать такой уровень потерь, несмотря на ограниченные тактические успехи", - отмечают аналитики ISW.

Наемники из-за границы

Наращивание усилий по набору бойцов в Африке и на Ближнем Востоке также указывает на трудности России с рекрутингом внутри страны.

Frontelligence Insight сообщает, что располагает тысячами записей с личными данными граждан этих регионов, сражающихся за Россию в Украине.

"Например, в одной базе данных из 1 045 контрактов указано, что между 2023 и 2024 годами 394 человека из Африки и Ближнего Востока подписали контракты с Минобороны РФ, а только за первую половину 2025 года - уже 651 контракт, почти вдвое больше прежнего темпа", - отметили аналитики.

Рекрутинг за рубежом сосредоточен на экономически неблагополучных странах. Новобранцев привлекают обещаниями больших денег - иногда эквивалентных почти десятилетнему заработку - и обещаниями безопасных должностей, которые часто оказываются ложными.

Давление на систему и дефицит людей

По словам аналитиков, Россия все чаще предлагает рекордные бонусы, набирает заключенных и принуждает срочников подписывать контракты для отправки в Украину.

"Все это указывает на то, что Россия испытывает трудности с набором даже при финансовых стимулах. Если тенденция продолжится, Кремлю придется выбирать между масштабной мобилизацией или новыми проблемами с нехваткой личного состава, с которыми уже два года сталкивается украинская армия", - отмечают в Frontelligence Insight.

После отправки в Украину эти новобранцы сталкиваются с крайне опасными условиями. Украинские дроны охотятся за отдельными солдатами, артиллерия и ракеты уничтожают линии снабжения, а использование бронетехники стало редким из-за высоких рисков.

"В июне 2025 года наша команда оценила, что Россия теряет примерно от 8 400 до 10 500 человек в месяц убитыми в бою", - добавили аналитики Frontelligence Insight.